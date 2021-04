Após aglomerações, MPE quer novos pontos de vacinação na Capital

O Ministério Público do Estado (MPE)-MT) ingressou com uma nova ação contra a prefeitura de Cuiabá-MT, desta vez, requerendo a descentralização dos postos de vacinação contra a Covid-19 na cidade.

Atualmente, a imunização ocorre apenas no polo instalado no Centro de Eventos do Pantanal. Como já foi noticiado no AGORA MT, o espaço têm registrados filas e aglomerações nos últimos dias.

A ação foi ajuizada por meio da 34ª Promotoria de Justiça Cível de Cuiabá, requerendo o cumprimento da medida em até 24 horas.

“A vacinação em massa é reconhecida como uma solução em potencial para o controle da pandemia, aliada à manutenção das medidas de prevenção já estabelecidas. A vacinação é, portanto, uma questão de urgência em saúde pública e a necessidade da disponibilização de vacinas para os idosos, como medida adicional na prevenção da Covid-19, precisa ser facilitada ao máximo pelas autoridades sanitárias municipais”, argumentou o promotor de Justiça Wagner Cezar Fachone.

O promotor citou, inclusive, resultados de outras capitais do País, que adotaram a “pulverização” de locais de vacinação como a fórmula mais adequada para imunizar a maior quantidade de pessoas, reduzindo assim a possibilidade de aglomeração.

“Deve-se evitar a aglomeração no local de vacinação, para proteger principalmente os nossos idosos, muitos desses há meses sem sair de casa, protegendo-se da doença, mas acabam sendo expostos em dia de vacinação, por falha na estratégia por parte das autoridades sanitárias municipais, que insistem em concentrar em um único polo a vacinação dessa parcela da população”, argumentou Fachone.

“Inércia”

O Ministério Público já instaurou outros procedimentos administrativos para apurar o processo de vacinação na Capital.

No último dia 22, inclusive, foi realizada uma reunião com a Secretaria Municipal de Saúde, para tratar do assunto.

Na ocasião, a secretária Ozenira Félix explicou que o Município optou pela estratégia de promover a vacinação em um único local em razão da baixa quantidade de doses da vacina ofertadas pelo Ministério da Saúde e citou ainda que o espaço era amplo e não comprometia as medidas de prevenção à Covid-19.

Contudo, no dia 24 de março foram registradas filas de espera por mais de duas horas e aglomerações no local.

No mesmo dia, “o Ministério Público oficiou à Secretaria Municipal de Saúde, requisitando, com urgência e no prazo de 24h, adoção de medidas eficazes para reduzir a aglomeração, sugerindo a implantação do sistema drive-thru”. Devido à inércia do órgão municipal de saúde e ausência de resposta acerca das providências adotadas, o MP notificou a prefeitura e a secretaria no dia 26 de março, para que elaborassem plano de ação com novas estratégias de vacinação dos idosos.

“Contudo, até o momento o Município não promoveu ação compatível com o referido item da notificação, e a aglomeração de pessoas em dias de vacinação, infelizmente, continua ocorrendo, repercutindo nos meios de comunicação a insatisfação da população em geral”, destacou o promotor ao ajuizar a ACP.