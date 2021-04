Após microcirurgia, situação de Paulo Gustavo é grave, mas estável

Um novo boletim médico publicado neste domingo informou que, apesar de se encontrar em estado grave, o ator Paulo Gustavo apresenta um quadro estável e segue em terapia intensiva em um hospital do Rio de Janeiro.

Leia a íntegra do comunicado:

Internado desde 13 de Março, no Rio de Janeiro, com quadro de COVID-19, Paulo Gustavo segue em terapia intensiva e apresenta sinais de gravidade. As diversas complicações pulmonares já demandaram procedimentos invasivos como broncoscopias, pleuroscopias e colocação de dispositivos intrapulmonares.

Hoje, a equipe médica esclarece que:

“As fístulas bronco-pleurais identificadas e tratadas somaram-se a complicações hemorrágicas, mas que vêm respondendo, de certa forma satisfatória, à reposição dos fatores da coagulação deficitários.