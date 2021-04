Assembleia inaugura ponto de vacinação e vai atender 600 pessoas por dia

Deputados e autoridades participara da cerimônia de inauguração Foto: ANGELO VARELA / ALMT

Espaço tem capacidade para atender 600 pessoas por dia Foto: FABLICIO RODRIGUES / ALMT

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) inaugurou na tarde desta sexta-feira (23) o novo posto de vacinação da capital mato-grossense, instalado na sede do parlamento estadual. O ponto fixo vai atender 600 pessoas por dia, de segunda a sábado, das 8h às 17h, e será gerido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá. Os cidadãos cadastrados no site da prefeitura serão encaminhados pelo sistema de georreferenciameto para facilitar o acesso ao posto.

Este é o terceiro ponto de vacinação em Mato Grosso viabilizado pela Assembleia Legislativa, outros dois foram instalados em Várzea Grande, que ainda poderá dar suporte no transporte de pessoas em situação de vulnerabilidade social para a imunização. O presidente da Casa, deputado Max Russi (PSB), destacou o empenho de todos os parlamentares para disponibilizar recursos para acelerar o processo de imunização da população, para a concessão de auxílio para mais de 100 mil famílias mato-grossenses e na disponibilização de linhas de crédito para o setor de empreendedores e empresário.

“A Assembleia vem atuando em todas as frente e não tem se furtado de dar sua contribuição no combate à Pandemia. Este posto é mais uma demonstração que além dos trabalhos legislativo, de investigação, fiscalização, o parlamento dá sua contribuição no que hoje é mais urgente, a vacinação. Também colocamos à disposição ônibus para a locomoção de pessoas e atuamos na instalação de dois pontos de vacinação em Várzea Grande”, destacou o presidente da ALMT.

O vice-presidente da Comissão de Saúde e Previdência Social da ALMT, deputado Dr. Gimenez (PV), destacou o papel da instituição na intermediação de ações que busquem ampliar a imunização da população. “A Assembleia busca aproximar os governos estadual e municipal para que haja uma sincronia entre os Poderes e assim um atendimento humanizado e digno aos usuários do sistema de saúde. Hoje a vacinação é a esperança para superar este momento que vivemos”, afirmou Dr. Gimenez.

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB) agradeceu a contribuição do parlamento estadual neste processo de imunização, o que chamou gesto de sensibilidade e de solidariedade com a população cuiabana. “Hoje damos mais um passo para a celeridade com responsabilidade da vacinação em Cuiabá. Nossa prioridade é vacinar a população, com a chegada de mais doses e com maior frequência, estamos ampliando a rede de atendimento”, afirmou Emanuel Pinheiro.

Funcionamento – O posto de vacinação da ALMT será gerido pela Prefeitura Municipal, responsável pelo cadastramento e agendamento da população vacinada. Os grupos habilitados devem fazer o cadastro no site da prefeitura, que vai destinar a pessoa para o local mais adequado, seja por meio de georreferenciamento ou disponibilidade de vaga.

Na Assembleia, o posto possui um setor de triagem, por onde passam todos os cidadãos. Lá recebem uma senha para atendimento no cadastro local e em seguida é encaminhado à cabine de vacinação. A estrutura tem capacidade para atender até 60 pessoas por hora, sem aglomeração no local.

Grande parte dos servidores são da prefeitura, mas 20 servidores da Assembleia Legislativa também vão atuar no atendimento à população, nos cadastros e três enfermeiros trabalharão na aplicação de vacinas. Todos eles passaram por capacitação.

Além disso, haverá no local dois leitos de estabilização de pacientes ocupados por médicos servidores da ALMT para atender em caso de alguma intercorrência.

A enfermeira Suen Baron destacou que é uma honra poder contribuir neste momento tão importante. “É uma missão que recebemos em poder colaborar com a sociedade”. O presidente da Assembleia, deputado Max Russi, agradeceu o empenho de todos os servidores na concretização deste projeto.

Esperança – A servidora da Segurança Pública, subtenente da Polícia Militar de Mato Grosso (PMMT) Juliana Elizabeth de Moraes, 41, recebeu a primeira dose da vacina na tarde desta sexta-feira (23). “É um alívio receber a vacina, ainda mais eu que já tive a doença. Esta iniciativa de abrir novos espaços vai descentralizar o atendimento e dar mais agilidade. Torcemos pela imunização de toda a população”, explicou Juliana que trabalha no operacional da PM.

O promotor de Justiça Alexandre Guedes, que participou da cerimônia de inauguração, ressaltou que a vacinação é a única forma de tirar o vírus de circulação e que é preciso combater qualquer tipo de desinformação que seja contrária à vacina. “A imunização é uma medida de saúde coletiva e a vacina não pertence a ninguém, ela é do SUS (Sistema Único de Saúde), que é universal e da civilização brasileira”.

Participaram da cerimônia os deputados estaduais Max Russi (PSB), Dr. Gimenez (PV) Wilson Santos (PSDB), Paulo Araújo (PP), o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro, o deputado federal Emanuelzinho (PTB), o vereador de Cuiabá Demilson Nogueira (PP), a desembargadora do Tribunal de Justiça Helena Maria Bezerra, o promotor de Justiça Alexandre Guedes, a secretária municipal de Saúde Ozenira Félix, além de outros secretários de Estado, do município e da Assembleia Legislativa.