‘Associação de Proteção aos Animais’ busca apoio para instituição

A quantidade de animais abandonados na cidade de Guiratinga (MT) assusta os moradores. Diariamente cães e gatos são ‘largados’ em vários cantos da cidade, inclusive no lixão. Diante da situação um grupo de amigos se uniram e criaram a ‘Associação Guiratinguense de Proteção aos Animais em Situação de Abandono’. A ideia é acolher e alimentar os animais abandonados.

Uma documentação para regularizar a instituição está em andamento e uma cópia do documento foi entregue ao Prefeito de Guiratinga (MT), Waldeci Barga Rosa (Barga), durante uma reunião entre o secretário da Associação, Anivaldo Cavalcante Ribeiro e o Vereador Weslen Monteiro.

“Fizemos uma reunião com o Prefeito Barga Rosa, nessa ocasião, acompanhado do Vereador Weslen Monteiro, que se sensibilizou com a causa. O Prefeito nos recebeu em seu gabinete e ficou sensibilizado com a situação. De imediato determinou que uma equipe da vigilância sanitária fizesse um estudo e levantamento da situação, para que um local seja disponibilizado para que a Associação possa abrigar esses animais e prestar os cuidados necessários” disse o Secretário Anivaldo.

O Prefeito Barga Rosa disse que ouviu todas as solicitações feitas pelo grupo da Associação e que apoia a causa.

“A gente tem que saber certinho como funciona, como vai ser cuidado, quais recursos precisam. Eles falaram que precisam de um terreno. A gente tem que saber o que temos para poder oferecer. Eu pretendo ajudar e é uma ideia boa” explica o Prefeito.

Interessados em ajudar o telefone para contato é o (66) 9.9714-7472 (Presidente da Associação Flávia Macedo).