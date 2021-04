Ator Ataíde Arcoverde será homenageado pela Assembleia Legislativa de MT

Nesta sexta-feira (23) o deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD), Nininho, parabenizou o ator guiratinguense Ataíde Arcoverde pelo seu aniversário em suas mídias sociais. O deputado destacou a importância do artista para a cultura de Mato Grosso e também lembrou o documentário ‘O Garimpeiro das artes’, produzido recentemente pelos humoristas e atores Nico e Lau, dirigido por Luiz Henrique Menezes. O documentário é uma homenagem aos 45 anos de carreira de Ataíde, que ficou também conhecido como Salsichão, um personagem que ele representava no programa Zorra Total na Rede Globo.

“É muito bom ter uma personalidade com o gabarito do Ataíde em nosso Estado, melhor ainda é saber que ele venceu barreiras e paradigmas. É um ator de sucesso que orgulha a população guiratinguense bem como todo Mato Grosso”.

“Com seu jeito carismático e humilde Ataíde atuou ao lado do saudoso Chico Anísio, do saudoso Stepan Nercessian dentre grandes outros nomes de sucesso com quem ainda trabalha”, destacou Nininho.

O parlamentar adiantou que apresentará na próxima sessão da Assembleia Legislativa um requerimento para homenagear o ator com a ‘Medalha Lenine Póvoas de Honra ao Mérito Cultural’.

“Esta é a maneira que encontramos para agradecer o Ataíde pela alegria que ele traz aos lares mato-grossenses e brasileiros. É um reconhecimento oficial do nosso Estado a este artista que construiu um trajetória brilhante, com sua simplicidade e exemplo de ser humano ímpar que é”, ratificou o deputado.

O documentário ‘O Garimpeiro das artes’ está disponível no canal do youtube e pode ser acessado clicando aqui.