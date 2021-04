Audiência pública deve gerar novo embate entre Mendes e Emanuel

Uma audiência pública marcada para o próximo dia 7 deve gerar mais um capítulo do embate travado entre o governador Mauro Mendes (DEM) e prefeito da Capital, Emanuel Pinheiro (MDB).

Na ocasião, o governo apresentará detalhes dos estudos e modelagens técnica e econômico-financeira que subsidiaram a escolha pela implantação do Ônibus de Trânsito Rápido (BRT).

O modal, movido à eletricidade, será implantado em Cuiabá e Várzea Grande a contragosto de Emanuel, que é defensor ferrenho do VLT.

O prefeito da Capital alega falta de diálogo na decisão que levou Mendes a optar pelo BRT. O governador, por sua vez, se mostra irredutível e, em diversas ocasiões, já classificou o VLT como “símbolo da corrupção em Mato Grosso”.

A audiência pública será realizada de maneira virtual, por meio do canal do YouTube do Governo de Mato Grosso, em razão das medidas de distanciamento impostas pela pandemia do coronavírus.