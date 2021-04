Autor de duplo homicídio é preso pela Polícia Civil de Rondonópolis

O autor do duplo homicídio que vitimou um casal no ano de 2015 na zona rural de Rondonópolis teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na tarde desta quarta-feira (07), durante ação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).

O suspeito de 41 anos foi identificado como autor do duplo homicídio que vitimou Agnaldo Bizerra, 41 anos e Alice Jacomassi, de 62 anos. e estava com a ordem de prisão preventiva expedida pela 1ª Vara Criminal de Rondonópolis pelo crime.

A execução das vítimas ocorreu em outubro de 2015, na zona rural próximo ao presídio da Mato Grande. Os dois corpos foram encontrados já sem vida com ferimentos de disparos de armas de fogo, próximos a um terreno argiloso, na propriedade de Alice.

Segundo as investigações, o crime teria sido motivado por um desentendimento entre o suspeito e as vítimas em razão de uma área e que perdurava por mais de seis meses.

Com a retomada das investigações, os policiais da DHPP descobriram o paradeiro do foragido, no assentamento Chico Mendes, próximo ao local do homicídio, local em que foi dado cumprimento ao mandado de prisão.

O suspeito foi conduzido à delegacia para as providências cabíveis e após ser apresentado à delegada Karla Peixoto Ferraz, foi encaminhado à unidade prisional ficando a disposição da Justiça.