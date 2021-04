Autoridades lamentam morte de Manoel Santos; corpo será velado na Vila Operária

O corpo do pioneiro Manoel Santos Souza, 68 anos, será velado na capela da União Familiar, a partir das 19 horas desta sexta-feira. A informação foi confirmada pela família, que convida amigos e parentes para as honras fúnebres. Manoel foi encontrado morto hoje na casa onde vivia e seu falecimento gerou uma grande comoção na cidade.

Várias autoridades já se manifestaram sobre a morte do pioneiro, que era filho do ex-vereador Rozendo Ferreira de Souza e pai do vereador Reginaldo Santos (Solidariedade), que exerce atualmente seu quarto mandato na Câmara Municipal de Rondonópolis.

A Prefeitura de Rondonópolis divulgou nota oficial registrando o falecimento. “O Prefeito Municipal José Carlos do Pátio e a 1ª Dama Neuma de Moraes manifestam seu imenso pesar pelo falecimento do Sr. Manoel Santos na manhã desta sexta-feira (02). Sr. Manoel, pai do vereador Reginaldo Santos, com seu carisma vai deixar saudades aos amigos e familiares”.

O deputado estadual Thiago Silva (MDB), que era muito próximo da família, foi um dos primeiros a se manifestar. “É com muita tristeza que lamento o falecimento ocorrido hoje do amigo Manoel de Souza Santos, pai do vereador Reginaldo” declarou.

“Seu Manoel companheiro inseparável do amigo vereador Reginaldo, dedicou a sua vida com muito amor a família, ao serviço público e também com muito entusiasmo a Vila Operária e região. Peço a Deus o conforto aos amigos, familiares e prestamos as nossas sinceras condolências neste momento de dor” afirmou o deputado.

O presidente da Câmara de Rondonópolis, Roni Magnani, divulgou nota de pesar em nome do Legislativo Municipal, destacando o carisma e a liderança do pioneiro no distrito da Vila Operária.

“O sentimento não somente dessa Casa de Leis como da cidade de Rondonópolis é de tristeza. O senhor Manoel era um grande líder da região da Vila Operária, onde foi nascido e criado. Homem de visão política e de muito conhecimento ajudou e muito no desenvolvimento da região. Ele vivia e respirava política, era apaixonado pela cidade, pela família”, diz a nota.

VEREADORES

Vários vereadores também se manifestaram pelas redes sociais lamentando o falecimento e hipotecando solidariedade à família do pioneiro.

“Estamos todos arrasados por essa perda terrível. Que Deus ampare toda a família. Para nós restará sempre as boas lembranças do seu Manoel, um homem que dedicou sua vida à boa política e ao povo de Rondonópolis’, disse Marildes Ferreira (PSB).

O vereador Adonias Fernandes (MDB), que também é amigo de longa data da família, destacou a atuação política e a generosidade do seu Manoel. “Ele foi um dos maiores exemplos para a nossa cidade. Tinha uma relação de amor linda com os filhos, em especial o Reginaldo”.

“Seu Manoel ajudou a eleger muita gente e foi um líder incansável na luta por melhorias para a nossa Vila Operária e acho que sua vida pode ser definida em uma palavra: generosidade. Tenho muito orgulho e gratidão por ter participado dessa história. Que deus ilumine a família e que seu Manoel descanse em paz”, completou Adonias.

O vereador Manoel da Silva Neto (MDB) também se pronunciou com uma mensagem endereçada diretamente ao colega Reginaldo Santos. “Meus sentimentos pelo falecimento do senhor Manoel. Seu pai sempre foi muito querido por todos que o conheciam e sempre demonstrava muito amor por você. É uma grande perda”.

BOATOS

No início da noite de hoje circularam informações falsas dando conta que a esposa de Manoel Santos, dona Iracema, também teria falecido vítima de um ataque cardíaco. Dona Iracema é diabética, teve um mal estar, mas já recebeu atendimento médico e passa bem.