Mudança no horário agradou setor de bares, restaurantes e similares

As presidentes das duas principais entidades representativas do setor de restaurantes, bares, lanchonetes e similares em Rondonópolis manifestaram alívio com as mudanças anunciadas ontem (22) pela Prefeitura Municipal. Neumara Resmini, empresária, e Neth Moura, sindicalista, foram ouvidas momentos depois da divulgação das novas medidas pelo AGORAMT. Elas consideram que a ampliação dos horários para o atendimento nos estabelecimentos e também para os serviços de entrega de alimentos e bebidas foi uma conquista importante.

“Ainda não é o ideal, mas pelo menos já podemos trabalhar até às 22:00h. A Prefeitura seguiu o decreto estadual, suprindo bastante as necessidades do setor”, disse Neumara, que preside a Associação Rondonopolitana de Bares e Restaurantes (ARBR)

A empresária explica que o setor foi um dos mais atingidos desde o início da pandemia e considera que as restrições que estavam em vigor terminaram por agravar a crise. Com o novo horário a expectativa é reduzir os prejuízos acumulados.

“Nós estamos conscientes que, devido ao momento atual da pandemia, vai demorar muito para o setor noturno voltar ao normal. Mas estamos seguindo todas as medidas protetivas de biossegurança para que esse momento chegue logo”.

Do lado dos trabalhadores que dependem das vendas noturnas, como autônomos ou empregados, a situação não é muito diferente.

O Sindicato dos Empregados em Bares, Restaurantes e Similares da Região Sul de Mato Grosso (Sindebares/Sul) calcula que só em Rondonópolis foram fechados 700 postos de trabalho e mais de 400 profissionais estão impedidos de trabalhar por causa da pandemia.

Neth Moura, presidente do Sindebares/Sul, ajudou a organizar manifestações nas últimas semanas em protesto contra as restrições, em especial a que impedia a continuidade do trabalho após as 20 horas. Com o anúncio de ontem ela considera que a reivindicação finalmente foi atendida.

“Isso é de suma importância para todos nós. Você não tem noção de como essas horas a mais fazem a diferença para as empresas e os trabalhadores que atuam no período noturno”, disse Neth Moura. “Agradeço muito a imprensa e todas as pessoas que estiveram conosco nesta luta”.