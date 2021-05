Discussão entre deputados federais do PSL vira caso de polícia em SP

Os deputados federais Eduardo Bolsonaro e Junior Bozzella, ambos do PSL de São Paulo, protagonizaram uma confusão que terminou com o registro de boletins de ocorrência numa delegacia de polícia. Bozzella disse numa entrevista que foi ameaçado de morte pelo filho do presidente Jair Bolsonaro. Eduardo admite a confusão, mas nega que tenha feito ameaças.

O caso ocorreu no aeroporto de Congonhas e foi revelado pelo site ‘Congresso em Foco’, especializado na cobertura parlamentar. Os dois deputados viajaram num voo que saiu de Brasília e se encontraram na área de desembarque do aeroporto paulista.

Bozzella disse que foi surpreendido por ameaças de morte. “Pessoas que presenciaram o momento afirmaram que ele disse que me mataria se tivesse uma faca”, declarou.

Bozzella credita a suposta ameaça à sua ação contra o chamado “gabinete do ódio” em São Paulo, que seria comandado por Bolsonaro e seus apaniguados na Assembleia Legislativa do estado (Alesp). “Não é porque o deputado Eduardo Bolsonaro foi eleito com dois milhões de votos que ele está acima da lei, que ele fique dando senha para que a sociedade se revolte contra A,B,C,D ou F, para que este possa ser agredido no meio da rua. Eu tenho família, tenho esposa, pai, mãe e irmãs, então precisamos dar um basta neste terrorismo imposto pelos bolsonaristas.”

INVENCIONICE

Já Eduardo Bolsonaro conta outra versão e diz que tudo não passa de invencionice do colega parlamentar. Ao desembarcar no aeroporto, ele teria visto Bozella e tentado cumprimentá-lo, sendo prontamente ignorado.

Eduardo Bolsonaro disse que recusou o cumprimento em “em razão de divergências passadas”. O parlamentar também disse à Polícia Civil estranhar que não houvessem testemunhas ou filmagens que comprovassem uma ameaça.

O site ‘Congresso em Foco’ informa que não conseguiu ouvir Eduardo Bolsonaro, mas o filho do presidente usou as redes sociais para divulgar sua versão e publicar cópia do BO que registrou contra Bozzella (veja imagem abaixo).

O caso será investigado pela Polícia Civil de São Paulo