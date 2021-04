Barranco segue para enfermaria e já consegue ficar em pé

O deputado estadual Valdir Barranco (PT), que está em recuperação da Covid-19, foi transferido novamente para enfermaria. O petista já consegue – com os apoios devidos – ficar em pé.

Barranco está internado há 66 dias em um hospital particular de São Paulo. Em nota, a assessoria de imprensa do parlamentar afirmou que ele não tem febre há vários dias e segue com o tratamento para fortalecimento muscular.

“O deputado está mais contente e otimista com os resultados cada vez mais positivos dos exames de monitoramento e confiante de que o pior já passou”, diz trecho da nota.

Veja publicação nas redes sociais do deputado: