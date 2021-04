Biden abre Cúpula do Clima com proposta ambiciosa

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, abriu a Cúpula de Líderes sobre o clima hoje (22) dizendo que o país pretende, até 2030, reduzir os gases de efeito estufa aos níveis registrados em 2005. O evento reúne representantes de 40 países que vão participar até amanhã de uma série de reuniões virtuais para discutir questões ambientais e as questões climáticas. O Brasil será representado pelo presidente Jair Bolsonaro e pela líder indígena da etnia wapichana, Sinéia do Vale.

A nova meta do governo dos EUA foi considerada ousada e é uma tentativa de estimular os representantes dos outros países a assumirem compromissos maiores em defesa do meio ambiente. Biden quer que os outros líderes tracem planos mais ambiciosas para a COP26, a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática de 2021, que acontecerá em novembro, no Reino Unido.

A participação do Brasil está cercada de expectativas devido aos posicionamentos polêmicos do Governo Brasileiro sobre questões como o desmatamento, queimadas, garimpos em áreas de preservação, relação com povos indígenas e desmonte da estrutura de fiscalização.

O presidente Jair Bolsonaro deve falar sobre os problemas e também pedir que as nações ricas ajudem a financiar as ações visando combater crimes ambientais e preservar os ecossistemas nativos.

Já a líder indígena Sinéia do Vale vai falar sobre o aquecimento global na perspectiva dos povos originários. Ela foi convidada como representante do Conselho Indígena de Roraima e sua participação ocorrerá em um debate nesta quinta (22), moderado pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA.

Também participarão do debate com a líder indígena brasileira a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, o governador de Tóquio, o governador do estado de Novo México e o presidente do congresso nacional de indígenas americanos.