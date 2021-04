Bolsonaro muda o tom e pede cooperação para preservação ambiental

O presidente Jair Bolsonaro adotou uma nova postura em relação às questões ambientais no discurso que fez hoje na Cúpula dos Líderes sobre o Clima. Ele disse que o Brasil está aberto à cooperação internacional e anunciou que a meta nacional é atingir a neutralidade climática (reduzindo a zero as emissões de carbono) até o ano de 2050.

A mesma meta de neutralidade foi estabelecida pelos Estados Unidos e pelos grandes países europeus. O compromisso de Bolsonaro foi visto como uma tentativa de reaproximar o Brasil a estas nações. “Coincidimos, senhor presidente (disse ele referindo-se ao presidente dos EUA, Joe Biden), com o seu chamado ao estabelecimento de compromissos ambiciosos. Nesse sentido, determinei que nossa neutralidade climática seja alcançada até 2050. Antecipando em 10 anos a sinalização anterior”, destacou

“Entre as medidas necessárias para tanto, destaco aqui o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030 com a plena e pronta aplicação do nosso Código Florestal. Com isso reduziremos em quase 50% nossas emissões até essa data”, completou Bolsonaro em outro trecho do pronunciamento.

O presidente brasileiro também deu nova interpretação aos conceitos de “soberania” e “controle da Amazônia” que marcaram seu Governo até o momento. “Estamos, reitero, abertos à cooperação internacional”, disse ao convidar a comunidade internacional a fazer injeções diretas de recursos e investimentos em ações de preservação ambiental da floresta.

O apoio da comunidade internacional foi definido como fundamental para assegurar a preservação do meio ambiente, sem sacrificar o desenvolvimento econômico. “A solução desse paradoxo amazônico é condição essencial para o desenvolvimento sustentável da região. Devemos aprimorar a governança da terra, bem como tornar realidade a bioeconomia, valorizando efetivamente a floresta e a biodiversidade”, defendeu.

A Cúpula dos Líderes sobre o Clima reúne líderes de governo de 40 nações e ocorre de forma virtual. O evento foi organizado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o principal objetivo é agilizar propostas pra a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, que acontecerá em novembro, em Glasgow, na Escócia.