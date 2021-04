Bombeiros combatem dois princípios de incêndio em Tangará da Serra

Dois princípios de incêndio foram registrados na noite deste sábado (10), em Tangará da Serra (MT).

O primeiro caso ocorreu em uma residência localizada Rua 36, Bairro Vila Alta.

A informação é de que o fogo começou em um colchão que estava em um cômodo da casa. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e controlou o fogo impedindo que chegasse em outros pontos da casa.

O segundo caso de princípio de incêndio foi registrado na Rua 26, em uma borracharia. Conforme informações, o fogo começou em um dos cômodos. No momento não havia ninguém no estabelecimento. Os Bombeiros conseguiram apagar as chamas.

Nos dois casos não houve vítimas, apenas danos materiais.