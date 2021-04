Brasil registra 1.803 mortes e 37.017 casos em 24 horas

O Brasil registrou, neste domingo (11), 1.803 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com os dados enviados pelos estados ao Ministério da Saúde. Com a atualização, o país chega a 353.137 óbitos pela doença.

O número de novos casos diganosticados da doença é de 37.017. Com o balanço deste domingo, o país contabiliza 13.482.023 casos confirmados de coronavírus. O Ministério da Saúde indica ainda que 11.880.803 já se recuperaram da covid-19.

Ainda de acordo com o balanço, a taxa de letalidade do coronavírus no Brasil é de 2,6% e a taxa de mortalidade por cada 100 mil habitantes é de 168.