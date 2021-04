Butantan inicia produção de mais 5 milhões de doses

O Instituo Butantan iniciou na noite desta terça-feira (20) a produção de mais 5 milhões de doses da CoronaVac, imunizante contra a covid-19.

As vacinas serão produzidas a partir dos 3 mil litros de IFA (Insumo Farmacêutico Ativo), que chegaram na última segunda-feira (19), enviados pela biofarmacêutica Sinovac.

Na previsão do governo do estado de São Paulo, as novas doses entregues ao PNI (Programa Nacional de Imunizações), do Ministério da Saúde, serão retomadas na primeira semana de maio.

Uma segunda remessa com mais 3 mil litros da matéria-prima para a produção da vacina ainda aguarda autorização para embarcar e, de acordo com a gestão estadual, chegará nas próximas semanas a São Paulo.

Para estarem prontos para a distribuição e imunização, os insumos que chegaram na última segunda passarão pelo processo de envase, rotulagem, embalagem e controle de qualidade dos frascos.

Até o momento, 6.525.136 já foram vacinadas contra a covid-19 no estado de São Paulo. Destas, 3.416.144 receberam a segunda dose.