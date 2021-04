“Cachorro na rua tem que matar”, diz vereador durante reunião

A gravação de uma reunião da Câmara de João Pinheiro, a 400 km de Belo Horizonte, mostra o momento em que o vereador Eli Corrêa (DEM) defende a morte de cães que vivem nas ruas da cidade.

“Cachorro na rua tem que matar. Cachorro na rua como vê por aí, adoece, trazendo problema de saúde para população”, afirmou o parlamentar de 66 anos durante o encontro na última terça-feira (20).

A fala foi dada enquanto os vereadores votavam um projeto de lei sobre um mês de “prevenção à crueldade contra os animais” na cidade. O texto foi aprovado com 11 votos favoráveis. Corrêa foi o único a votar contrariamente.

Enquanto defendia seu voto contrário, o vereador citou diversas vezes sobre possíveis doenças em animais que vivem nas ruas e falou que conhecem pessoas que morreram vítimas de leishmaniose.

“Cachorro em rua para mim é perder tempo. Se eu passar por cima do cachorro, nem olho para trás”, continuou a comentar sobre os cães.

A fala do vereador causou repercussão não só na cidade de 45 mil habitantes. Ativistas dos direitos dos animais de todo o país criticaram o posicionamento do parlamentar. “Meu Deus do céu! Como este tipo de gente é eleito?!”, escreveu a ativista Luísa Mel em uma rede social.

Investigação

Na tarde desta sexta-feira (23) o MPMG (Ministério Público de Minas Gerais abriu uma investigação para apurar possível apologia a maus-tratos a animais por parte do vereador.

A reportagem procurou Corrêa e com a Câmara de João Pinheiro para comentar sobre o caso, mas aguarda retorno.