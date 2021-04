Campanha estimula a compra de micro e pequenos empreendedores

Um programa que surgiu para ajudar os pequenos empreendedores. A “Campanha Comprando da Vizinhança Eu Fico Em Casa” foi lançada pela Fundação Bunge em parceria com o Sindicado do Comércio Varejista (SINCOMROO) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) com o objetivo de divulgar negócios do município de Rondonópolis (MT).

Conforme informações, a ideia é estimular às vendas e vem somar-se ao Delivery incentivando a manutenção da renda de micro e pequenos empreendedores além de incentivar o consumo seguro ao evitar aglomerações e contatos sociais.

A principal característica da campanha é a facilidade de adquirir os produtos desejados sem precisar sair de casa.

A Talielma Lopes é empreendedora, trabalha com caricaturas e faz parte da campanha. Ela disse que mesmo em meio a pandemia as vendas aumentaram em torno de 70%.

“Essa Campanha veio para ajudar no nosso crescimento. A divulgação deles contribuiu bastantes para nós. Conseguimos alcançar mais pessoas, ficamos mais conhecidas e consequentemente estamos fazendo mais vendas” relata Taliema.

Os empreendedores de Rondonópolis interessados em divulgar seus produtos e serviços podem se cadastrar no formulário online: https://forms.gle/oyMbiMtYczdmQiYN8