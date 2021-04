CAR apreende maconha durante abordagem em ônibus

A equipe do Grupo de Ação Rápida(CAR) da Polícia Militar apreendeu aproximadamente 5 kg de substância análoga a maconha durante bloqueio policial na Avenida Marechal Rondon (ponte do rio paraguay), Bairro Boa Esperança, na noite deste sábado (10), em Barra do Bugres (MT). O passageiro que estava com a droga e pertence a uma organização criminosa foi detido.

Durante busca veicular em um ônibus que fazia linha da cidade de Várzea Grande (MT) com destino a Comodoro (MT), a guarnição encontrou os entorpecentes dentro da bolsa do suspeito.

Diante dos fatos, o indivíduo e os entorpecentes foram encaminhados para a Delegacia de Polícia para as providências que o caso requer.

O caso consta no Boletim de Ocorrência (BO) n° 2021.89220.