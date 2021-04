Carlinhos ‘Mendigo’ pode ser despejado de casa pela polícia

O humorista Carlos Silva, conhecido por Carlinhos Mendigo, pode ser expulso da casa onde mora pela polícia. Sim. Carlinhos pode ser despejado do apartamento de luxo onde vive, na zona sul de SP, com apoio da força policial.

O imóvel, que está repleto de dívidas, foi arrematado à vista e pago em um leilão por R$ 1,5 milhão. Acontece que Carlinhos não quer deixar a cobertura e pretende recorrer na Justiça.

Carlinhos perdeu o imóvel na Justiça em 2020, por conta de dívidas com o banco que o financiou. Mas ele seguiu morando na cobertura. A instituição financeira, por sua vez, leiloou a cobertura, que já tem novo comprador.

O problema é que o novo proprietário do apartamento pretende tomar posse do imóvel e já entrou com esse pedido na Justiça. Sendo assim, Carlinho pode ser despejado a qualquer momento por um oficial de Justiça, com a ajuda da polícia, caso se recuse a sair.

Parte do dinheiro pago pela cobertura no leilão será utilizado para quitar os débitos do humorista com o banco. A outra parte vai parar a mãe do filho dele, Aline Hauck, que processa o humorista por dívidas de pensão alimentícia.

O humorista pode tentar ainda impugnar o leilão na Justiça, o que é considerado ‘muito difícil’ de ser revertido uma vez que o ‘leilão’ é uma das últimas etapas de processos envolvendo dívidas.