Carreta bitrem tomba na MT 130 após bater em caminhão e carro

Um homem ficou ferido após um acidente registrado na tarde desta sexta-feira (29) no KM 3 da MT 130, em Rondonópolis-MT. A colisão envolveu uma carreta bitrem, carregada de farelo de milho, um caminhão caçamba e um carro de passeio.

Segundo informações, o motorista do bitrem perdeu controle da direção após tentar fazer uma ultrapassagem. Durante a manobra, ele percebeu que logo à frente vinha um carro, foi quando tentou retornar para pista, mas uma das carretas tombou, atingindo um fiat Uno e na sequência um caminhão caçamba. O bitrem só parou depois que tombou completamente.

Duas equipes de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para socorro das vítimas. O motorista do bitrem foi encaminhado ao Hospital Regional de Rondonópolis, com suspeita de fratura em uma das pernas.

O condutor do caminhão caçamba também precisou ser atendido e foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas).

O condutor do carro negou atendimento médico, alegando não ter se ferido.