Carro carregado de cigarros se envolve em acidente e motorista foge

Um acidente envolvendo dois veículos foi registrado na manhã desta quarta-feira (14) no bairro José Sobrinho, em Rondonópolis. A fuga do condutor chamou a atenção de populares acionaram a polícia.

A colisão aconteceu em um cruzamento. De acordo com testemunhas, dois veículos trafegavam no mesmo sentido, quando o carro modelo SUV acabou batendo na traseira do outro e não conseguiu mais sair do local.

O motorista fugiu a pé. No porta-malas, várias caixas de cigarro, fruto de descaminho, foram recolhidas pela Polícia Militar, provavelmente oriundas do Paraguay.

O condutor ainda não foi identificado.

Assista ao vídeo que mostra o momento do acidente: