Cartões do Ser Família Emergencial são entregues para moradores de 220 bairros de Cuiabá

Por dois dias consecutivos, no dia 29 e 30 de abril, a Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) realizou um mutirão para a entrega dos cartões do programa Ser Família Emergencial às famílias extremamente carentes de Cuiabá. A retirada dos documentos ocorreu em 19 pontos estratégicos, espalhados pelas principais regiões da Capital, atingindo mais de 220 bairros.

Entrega do cartão ‘Ser Família Emergencial’, na Escola Estadual Malik Didiér, do bairro Pedra 90

Créditos: Josi Dias

Na manhã desta sexta-feira (30.04), o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, esteve presente na Escola Estadual Malik Didier, no Pedra 90, para a entrega dos cartões às famílias da região. A iniciativa do Governo do Estado, que é acompanhada de perto pela primeira-dama Virginia Mendes, é um auxílio para atender famílias carentes que passam dificuldades por conta da pandemia da Covid-19.

O programa Ser Família Emergencial prevê que o contemplado tenha acesso a R$ 150 por mês, exclusivamente para a compra de alimentos. Em todo o Estado, serão beneficiadas mais de 100 mil famílias que vivem em situação de vulnerabilidade extrema dos 141 municípios de Mato Grosso.

Entrega do cartão ‘Ser Família Emergencial’, na Escola Estadual Malik Didiér, do bairro Pedra 90

Créditos: Josi Dias

O dinheiro será liberado para uso a partir do dia 8 de maio. Dessa forma, as famílias beneficiadas poderão adquirir alimentos em um dos 500 estabelecimentos comerciais cadastrados. As famílias contempladas, que ainda não retiraram o cartão, deverão procurar a sede da Setasc, localizada no Centro Político Administrativo.

“Esse cartão vai me ajudar bastante, porque depois da pandemia eu fiquei desempregada e tenho duas filhas. E é uma boa ajuda para utilizar em mercado, comprar as coisas que elas precisam. Vai ser de grande ajuda para mim”, conta Paula Roberta Santana, moradora do bairro Vila Nova.

Entrega do cartão ‘Ser Família Emergencial’, na Escola Sesc Balneário, do bairro Osmar Cabral

Créditos: Josi Dias

Ela relata que no momento ela e seu esposo estão desempregados. O casal tem duas filhas, uma de 12 anos e 4 anos, e durante a pandemia ficou sem renda, com dificuldades para levar o alimento à mesa.

Acesso ao benefício

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) disponibilizou canais de atendimento para informação sobre o programa Ser Família Emergencial. Para saber se têm direito ao auxilio, o interessado pode acessar o site da Setasc, pelo endereço eletrônico www.setasc.mt.gov.br, clicar no banner com o nome do programa e digitar o CPF.

Se for contemplado, terá acesso ao local de entrega do cartão. No total, serão 19 pontos de entrega espalhados pela Capital. Também foram disponibilizados telefones de contato para o usuário que não tiver acesso a internet: (65) 3613 5774 / 5746 / 5732 / 5711 / 5723 e 5712.