Casal de adolescentes é apreendido e jovem preso após roubo a sítio

Um casal de adolescentes de 16 e 17 anos foi apreendido e um jovem de 19 anos preso pela Polícia Militar (PM) no Bairro São Sebastião, em Pedra Preta (MT), nesta quinta-feira (22). Eles foram detidos pelos crimes de roubo e formação de quadrilha. Com eles a PM apreendeu uma espingarda de pressão, uma machadinha, 02 celulares, um veículo Fiat Uno, 20.

O trio é acusado de participação em um roubo que aconteceu em uma propriedade rural. Após o crime os suspeitos fugiram pelo mato.

As viaturas iniciaram rondas pela região avisando os moradores das propriedades rurais vizinhas sobre os suspeitos bem como buscando informações dos indivíduos.

A vítima entrou em contato com a Polícia informando que havia localizado duas bicicletas e uma mochila que os suspeitos abandonaram próximo à entrada do sítio.

Na estrada para o lixão, um cidadão que passava a cavalo informou ter visto um indivíduo sair do mato com uma espingarda e se deslocar sentido Pedra Preta em um veículo Fiat Uno de cor prata juntamente com uma mulher.

Diante da informação, a guarnição realizou rondas e localizou os indivíduos.

Os três detidos e a materialidade apreendida foram entregues na Delegacia de Pedra Preta para deliberações do delegado.

As informações do crime de roubo e da prisão constam no Boletim de Ocorrência (BO) n° 2021.98623 e 2021.99190.