Um casal ficou ferido após colidir a motocicleta em que estavam em um carro no Bairro Cidade Alta, na tarde desta sexta-feira (2), em Rondonópolis (MT).

A motorista do carro disse que seguia pela Rua Guararapes quando foi surpreendida pela moto que invadiu a rotatória e bateu no carro.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) compareceu no local e socorreu as vítimas que estavam em estado consciente.

A condutora do carro ficou no local e prestou assistência.