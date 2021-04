Casal é detido por tráfico de drogas no Jardim Dom Bosco

Um casal foi detido pela Força Tática pelo crime de tráfico de drogas na noite dessa quinta-feira (1), no Bairro Jardim Dom Bosco, em Rondonópolis (MT). Com os indivíduos a Polícia Militar (PM) apreendeu entorpecentes, dinheiro e um simulacro de arma de fogo.

O jovem de 22 anos foi detido após a PM receber uma denúncia anônima informando que o indivíduo estava em uma motocicleta de cor vermelha realizando a venda de drogas em frente a uma conveniência no Jardim Ipiranga.

Diante das informações, a equipe deslocou até o endereço e apreendeu o jovem que estava com entorpecentes dentro do bolso.

O indivíduo disse para a PM que ia entregar a droga para um desconhecido e confessou ainda que em sua residência tinha mais entorpecentes.

A PM foi até a casa do indivíduo onde encontrou 04 porções de substância análoga a maconha, 01 pote de vidro com vestígios da mesma droga, 02 rolos de plástico para embalar drogas, 01 tesoura, 01 faca com vestígios de uso para corte da droga e 01 simulacro de arma de fogo “pistola” de cor preta.

Ainda durante diligências a PM foi até a casa da namorada do suspeito e encontrou 03 porções de substância análoga a maconha, R$ 100 em cédulas diversas.

Diante dos fatos o casal foi detido e encaminhado até a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis.

O caso consta no Boletim de Ocorrência (BO) n° 2021.82473.