Cavalaria da PM prende quadrilha e fecha laboratório de drogas

Policiais militares do Regimento de Policiamento Montado (Cavalaria) fecharam um laboratório de refino de drogas em uma chácara, na região do Rio dos Peixes, em Cuiabá-MT. Dois homens, 40 e 49 anos, e uma mulher, 42, foram presos por tráfico de entorpecente e formação de quadrilha. Drogas, dinheiro e dois carros foram apreendidos na ação policial.

Os policiais da Cavalaria da PM em apoio a área do 3º Batalhão, procuravam veículos produtos de roubo/ furto abandonados na região do Rio dos Peixes, quando ao retornarem para a rodovia, se depararam com um carro Corolla preto, com os vidros fechados, que seguia em direção a uma chácara já conhecida da polícia.

Os policiais fizeram a abordagem ao veículo e identificaram três ocupantes no automóvel. Com uma das pessoas verificadas, a PM apreendeu uma porção de pasta base de cocaína. No carro, a polícia encontrou uma chave de um carro Fiat, rolo de papel filme PVC, sete balões grandes e um caderno com anotações suspeitas com nomes pessoais e valores.

Durante a entrevista policial, os suspeitos entraram em contradição, quanto o material encontrado no carro (geralmente utilizado para o refino e embalagem de drogas). Sobre as chaves do carro Fiat, o grupo disse que a chave seria de um carro que estaria em Cuiabá. Os policiais acionaram o alarme da chave do automóvel que disparou em chácara próxima ao local da abordagem da PM.

Em ato contínuo, a equipe da PM se deslocou até o carro que disparou e os policiais

encontraram um carro Fiat Siena que foi constado um forte odor de entorpecentes vindo de dentro do veículo que estava com o banco de trás erguido. A PM encontrou embalagens com odor de pasta base de cocaína no automóvel; o carro estava estacionado nos fundos de um quiosque nas proximidades da chácara.

Os policiais encontraram um quarto com a porta aberta, o local exalava um forte odor de entorpecentes. No quarto, a Cavalaria encontrou seis formas metálicas contendo porções compactadas de pasta base de cocaína, um saco com ácido bórico e diversos apetrechos utilizados para o refino da droga (panelas, colheres, balança, líquidos, sacos plásticos dentre outros).

O trio foi preso e todo o material ilícito foi apreendido. Durante a ocorrência, os policiais foram procurados pelo responsável pela locação do quarto que estava sendo utilizado como laboratório de entorpecentes. Os três suspeitos possuem antecedentes criminais.