Presidente da CDL vai falar sobre novo decreto em Rondonópolis

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis (CDL), Thiago Sperança, disse que inicialmente considera positiva a suspensão de restrições anunciadas ontem pela Prefeitura, após a divulgação da reclassificação do município na lista de risco para a Covid-19. Sperança informou que as novas medidas ainda estão sob análise do departamento jurídico da entidade e dará mais detalhes sobre o assunto hoje (14), na live do portal AGORAMT.

Thiago Sperança é um dos líderes do movimento que tem chamado a atenção do Poder Público para a necessidade de preservar as atividades econômicas durante a pandemia.

Ele defende uma flexibilização maior das atividades e afirma que o risco de contaminações é menor nos ambientes de trabalho.

O empresário também defende a agilização da campanha de imunização contra a Covid-19 e nesta semana protocolou um pedido para que o município inclua os educadores no grupo prioritário de vacinação. “Isso dará mais segurança para que tenhamos um rápido retorno das aulas também na rede pública”, explica.

A live com o presidente da CDL começa às 17 horas na página do portal AGORAMT no Facebook, onde é possível também fazer sugestões e perguntas.