Centro de Radiologia em Rondonópolis deve entrar em funcionamento na próxima semana

Após oito anos do anuncio feito, pacientes oncológicos de toda a região Sudeste e Vale do Araguaia poderão passar pelo tratamento mais perto de casa. Rondonópolis será a 2ª cidade de Mato Grosso a realizar o tratamento de radioterapia.

O Senador Wellington Fagundes visitou neste sábado (17) a unidade e ressaltou a importância desse tratamento mais perto de casa “Essa doença já tem um tratamento tão duro e humanizar esse atendimento, mais perto de casa, e com um excelente suporte físico, equipamentos de ponta e corpo clínico especializado é um marco para a cidade e para toda região” disse Fagundes.

O secretário de Saúde do município, Vinicius Amoroso também esteve no local e ressaltou a importância da parceria com a Santa Casa e o tratamento para os pacientes.

A superintendente da Santa Casa, Bianca Talita Franco, afirmou que já há uma lista com 35 pacientes agendados para o tratamento e que o objetivo é tornar o município uma referencia nacional “Já há o trabalho para que esse serviço seja duplicado com mais um equipamento, além da implantação de um ônibus em parceria com os municípios para alcançar mais pessoas” concluiu.

A física médica, Gislaine Marini, explicou como a máquina funciona e afirmou que é possível com uma expansão tecnológica transformar o local em um Centro referência.

