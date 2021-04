Cestas básicas são doadas aos trabalhadores prejudicados pelo decreto

Duzentas cestas básicas foram arrecadadas e estão sendo distribuídas entre as famílias prejudicadas pelo decreto estadual que impede o funcionamento do comércio noturno em Rondonópolis (MT).

As cestas foram arrecadadas pela Diocese de Rondonópolis-Guiratinga e entregues no Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares da Região Sul de Mato Grosso (Sindebares/Sul).

De acordo com a presidente do Sindebares/Sul, Aurinetes Moura, o último levantamento do Sindicato mostra que 1.544 pessoas que dependiam do comércio noturno perderam o emprego na cidade.

“São 721 empresas noturnas fechadas na cidade. Fico muito feliz com essas cestas e inclusive agradeço a todos pela ajuda, mas é importante esclarecer que essas pessoas precisam mais que alimentos. Precisam de remédios, possuem contas para pagar enfim a luta continua” diz a presidente.

O Claudecir Aymore trabalha há mais de 20 anos como garçom. Ele tem 51 anos, uma esposa e três filhos.

“Desde o início da pandemia estamos sofrendo. Abre e fecha. Muitos vivem de comissão e dependem do comércio noturno” desabafa o trabalhador que segue parado.