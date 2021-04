Cientistas criam método que converte plástico em combustível

Cientistas do Grupo de Inovação de Plásticos da Universidade de Delaware, nos Estados Unidos, criaram um método capaz de transformar plástico, que é um derivado do petróleo, em outros produtos também de origem fóssil. Os resultados do experimento foram publicados na revista Science.

Os testes em laboratório conseguiram converter resíduos plásticos de uso único, como sacolas plásticos, recipientes de iogurte e garrafas plásticas, em moléculas prontas para uso como combustíveis e lubrificantes que seriam produzidos a partir do petróleo.

Este tipo de processo se encaixa no que é chamado de economia circular, que acontece quando produtos que não têm mais utilidade são transformados em algo novo e permitindo um reaproveitamento da matéria-prima usada na fabricação do item. Dessa forma, algo que foi descartado pode ser usado várias vezes e entrar em um ciclo de reaproveitamento.

“Resíduos de plástico são um sério problema ambiental. À medida que essa economia circular avança, o mundo precisará produzir menos plásticos originais porque estaremos reutilizando no futuro materiais feitos no presente”, destacou Andrew Danielson, um dos autores do estudo e graduando em Engenharia Química na Universidade de Delaware, em comunicado divulgado pela instituição de ensino.

A pesquisa apresenta um novo catalisador que pode acelerar a quebra de plásticos que possuem um processo de reciclagem mais demorado, conhecidos como poliolefinas. Este tipo de polímero representa entre 60% e 70% de todos os plásticos produzidos atualmente.

Além disso, o processo requer 50% do uso de energia normalmente utilizada para fazer a reciclagem desse tipo de produto e não libera dióxido de carbono na atmofesta, tema muito debatido entre autoridades do mundo todo.

O novo método desenvolvido pelos pesquisadores da unversidade norte-americana também pode fazer a transformação de resíduos plásticos que estão misturados em outros produtos, tudo isso a uma temperatura de aproximadamente 250°C, considerada baixa para a realização de processos parecidos.

Para fazer essa transformação, os cientistas utilizaram o processo químico chamado de hidrocraqueamento para quebrar os resíduos sólidos do plástico em moléculas menores de carbono. Depois disso, foram adicionadas moléculas de hidrogênio, estabilizando o material para o seu uso futuro.

Um processo bem parecido é feito pelas refinarias de petróleo, contudo, a técnica recém desenvolvida converte o material em moléculas ramificadas, permitindo que o plástico seja convertido no produto final de maneira direta e, consequentemente, mais rápida.

Essa rapidez é resultado do uso de uma combinação diferente de dois catalisadores, produtos usados para acelerar reações químicas. Os cientistas do Centro de Inovação de plástico usaram zeólitos e óxidos de metal mistos para otimizar o processo, substâncias conhecidas pela criação de moléculas ramificadas e quebra de moléculas grandes, respectivamente.

“Sozinhos, esses dois catalisadores funcionam mal. Já a combinação deles faz mágica, derretendo os plásticos e não deixando nada para trás. Além disso, esses são materiais fáceis de se encontrar, então podemos começar a pensar rapidamente em como usar a tecnologia em processos de grande porte”, afirmou Dion Vlachos, professor de Engenharia Química na Universidade de Delaware e um dos autores do estudo.