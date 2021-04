Colisão em cruzamento deixa motociclista ferido

Um motociclista ficou ferido após uma colisão no cruzamento da Avenida Ponce de Arruda com a Rua Arnaldo Estevão no Centro de Rondonópolis (MT), na noite desta sexta-feira (23).

Conforme informações de testemunhas, a motorista de um carro Fiat Mobi seguia pela Rua Arnaldo Estevan quando não respeitou a sinalização do semáforo que estava vermelho e invadiu o cruzamento batendo na moto Titan.

Após a colisão, o motociclista foi arremessado por cerca de 15 metros. A moto ficou completamente destruída.

A esquipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e encaminhou a vítima ao Hospital Regional.