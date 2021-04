‘Fim da Linha’ | PC combate ao crime de receptação de celulares

A Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG), deflagrou nesta terça-feira (27), a operação “Fim de Linha”, com objetivo de combater crimes de receptação de aparelhos celulares produtos de roubo.

Na operação foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão domiciliar em diversos bairros de Várzea Grande, que resultaram na recuperação de sete aparelhos smartphone, avaliados entre R$ 1,2 mil a R$ 3,5 mil.

Os receptadores foram autuados em flagrante pela prática de receptação, sendo que a maioria alegou ter comprado os aparelhos através do site OLX.

Segundo a delegada titular da Derf-VG, Elaine Fernandes a Silva, a operação busca minimizar o prejuízo sofrido por vítimas transeuntes, que em sua maioria são roubadas a caminho, em via pública, a caminho do trabalho.

“Em grande parte dos casos, a vítima ainda está pagando as parcelas do aparelho quando é vítima do roubo. É importante que após registrar o boletim de ocorrência, a vítima não bloqueie o aparelho para não atrapalhar o andamento das investigações”, destaca a delegada.

Entre os casos esclarecidos, está um roubo ocorrido no dia 07 de novembro, em uma residência no bairro Nova Fronteira, ocasião em dois suspeitos (um deles menor de idade) em posse de armas de fogo, renderam uma família e subtraíram dinheiro, notebooks, joias e um smartphone.

Na ocasião, os criminosos foram extremamente violentos com emprego de graves ameaças, entre elas de que iriam “estourar as cabeças das vítimas”. Após ação da Derf-VG, os suspeitos foram identificados e detidos, sendo posteriormente reconhecidos pelas vítimas.