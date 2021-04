Comercialização de soja avança no mês de março em MT

A comercialização de soja da safra 2020/2021 avançou 3,65 pontos percentual no mês de março ante a fevereiro 2021, totalizando 78,77% da produção esperada para todo o ciclo já negociada. As informações foram divulgadas pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea).

Em comparação à temporada anterior, o valor comercializado para março de 2021 está 3,12 ponto percentual atrasado, pois no mesmo período de 2020 as negociações estavam próximas dos 81,89%.

No que se refere ao preço médio negociado, a média para Mato Grosso apresentou incremento de R$ 2,60 por saca em comparação com o mês anterior, com as cotações em torno de R$ 154,97 por saca.

Já para a safra 2021/2022, o avanço mensal foi de 1,25 ponto percentual ante a fevereiro de 2021, e conta com 24,76% da sua produção já vendida.

Se comparado este dado com a média dos últimos cinco anos, o valor dessa temporada fica bem acima da média. Por outro lado, em relação ao mesmo período na safra anterior, o atraso observado chega a 5,47 ponto percentual, causado pela crescente nos preços, que faz com que os produtores fiquem mais cautelosos.