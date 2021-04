‘Comprei uma arma de choque’, diz Joelma sobre agressão de Ximbinha

Joelma, de 46 anos, contou detalhes sobre o relacionamento conturbado com o ex-marido, o guitarrista Ximbinha, no noite de quarta-feira (22). Em conversa com a apresentadora Sabrina Sato, por meio do YouTube, a cantora revelou que chegou a comprar uma “arma de choque” para se defender do músico.

A união chegou ao fim em 2015, após mais de 18 anos juntos. À época, a cantora acusou o guitarrista de traição e o término foi polêmico e nada amigável.

“Logo no início [do casamento], eu lembro que comprei uma arma de choque. Ele [Ximbinha] quase me jogou lá de cima. Ele tinha problemas sérios e eu andava com ela na minha bolsa. Quando eu me separei dele, ele veio tentar me agredir novamente. Meu filho se meteu e não deixou”, disse.

A cantora disse, ainda, que resistiu ao fim do casamento por conta dos filhos. “Pode acontecer com qualquer mulher, mas você não pode aceitar. Eu lutei muito por causa dos meus filhos. A gente tem uma esperança que a pessoa mude, cresça. Quando você percebe que ela não melhora, chega a hora de tomar uma decisão e lutar. Se você não fizer isso, você vai sofrer o resto da sua vida”, completou.

Procurada pela reportagem do Portal R7, a equipe do guitarrista não se manifestou até o momento. O espaço, no entanto, permanece aberto para que Ximbinha possa comentar as declarações da ex-mulher.

Recentemente, a cantora revelou qual foi a gota d’água para se separar de Ximbinha. De acordo com a artista, que ao lado do ex-marido conquistaram o Brasil no início dos anos 2000, os filhos presenciaram uma agressão. O músico também teria traído Joelma.

Yago Matos, filho de Joelma, contou para os seguidores que foi bloqueado pela mãe nas redes sociais. Isso porque, a cantora não teria ficado feliz depois que o herdeiro, de 25 anos, decidiu se mudar para a casa do ex-padastro, Ximbinha — Yago é fruto do relacionamento de Joelma com o advogado Robson Leão.

“Vim morar em Belém a trabalho e não deixei de seguir minha mãe. Eu fui bloqueado. Não estou brigado com ela, mas também não vou escolher lados, ambos são os meus pais. Se eles têm problema entre eles, eles que resolvam. Preguiça desses problemas de família”, declarou o filho de Joelma em bate-papo com os seguidores.