Condutor de Jeep atropela motociclista que voltava do trabalho e foge do local

Um acidente envolvendo um veículo Jeep Renegade e uma motocicleta Biz aconteceu na noite desta sexta-feira (30) no bairro São Sebastião I em Rondonópolis – MT.

De acordo com as primeiras informações, a condutora da Biz estava voltando do trabalho na Avenida Brasil sentindo Centro / Bairro.

Quando de repente o motorista do Jeep saiu da Rua Januária em alta velocidade, entrou na Avenida Brasil, atropelou a jovem e em seguida fugiu do local.

Populares que presenciaram a cena foram atrás do motorista, mas não conseguiram o alcançar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), esteve no local e com rapidez socorreu a vítima com bastante ferimentos e ensanguentada e a levou para uma Unidade de Saúde.