Confira cinco livros para matar a saudade da série Bridgerton

Enquanto a segunda temporada de Bridgerton não lança, podemos matar a saudade dos nossos personagens favoritos conhecendo outros casais incríveis

Bridgerton é de fato um sucesso mundial que bateu recorde da plataforma de streaming Netflix. Para aqueles que amam e sentem falta da série, teremos aqui a indicação de 5 livros para matar a saudade e conhecer a história de casais tão arrebatadores quanto Daphne e Simon.

LIVROS PARA MATAR A SAUDADE DE BRIDGERTON

1- ROMANCE COM O DUQUE, DE TESSA DARE

Assim como a Julia Quinn, Dare tem uma escrita gostosa e fluída com aquele toque de sensualidade. Esse é o primeiro da trilogia Castles Ever After, mas que podem ser lidos individualmente pois tem começo, meio e fim de cada casal.

Nesse livro acompanhamos Izzy Goodnight, uma personagem apaixonada por contos de fadas e em encontrar o amor verdadeiro, porém, quando se torna uma mulher adulta, percebe que nada é como ela sempre imaginou e ela se vê sozinha após se tornar órfã e perder os direitos pelos seus bens. Em certo momento, Izzy descobre que herdou um castelo em ruínas em um lugar distante e o lugar não estava tão abandonado assim.

2- UMA PROPOSTA E NADA MAIS, DE MARY BALOGH

Um ótimo livro para quem busca um romance clichê, mas que trata de assuntos que vão além disso. Primeiro da série Clube dos Sobreviventes, que conta a história de amigos que sobreviveram à guerra e se conheceram diante dessas circunstâncias

Nessa obra, conhecemos o grosseiro e carrancudo Hugo e Gwendoline, uma moça viúva e decidida a dar uma segunda chance ao amor, eles se encontram acidentalmente em uma das viagens do protagonista ao litoral para a reunião anual com os amigos e, com isso, acompanhamos um romance intenso e cativante que mostra como perseverança e segundas chances são importantes.

3- ORGULHO E PRECONCEITO, DE JANE AUSTEN

Um clássico da literatura e sem dúvidas favorito de muita gente, não teremos sensualidade, porém teremos muitas cenas que farão nossos corações se aquecerem e também imaginar um par tão romântico e único quanto o sr. Darcy. Nesse livro, escrito e ambientado no século XIX, há questões de disparidades de classe de uma maneira incrível, que Austen, vivendo naquela sociedade, conseguiu nos mostrar e também embarcar em uma Londres de uma maneira sem igual.

Nesse clássico, Austen nos apresenta a memorável Elizabeth Bennet e seu irresistível Sr. Darcy, e um confronto entre a ascendência social e também o seu desprezo, assim como julgamentos antecipados da moralidade de vários personagens da trama. Temos também, assim como Bridgerton, adaptações para a TV, a mais famosa é a de 2005 com a atriz Keira Knightley que, sem dúvidas, é um ótimo filme.

4- UM SEDUTOR SEM CORAÇÃO, DE LISA KLEYPAS

Aqui, teremos um protagonista masculino tão incrível quanto o nosso querido Duque de Hastings, além de um romance de tirar o fôlego e que te fará suspirar e desejar viver uma história de amor tão bonita.

Devon Ravenel é um charmoso libertino que acabou de herdar um condado inesperadamente e, com isso, encontrará a surpresa de descobrir que três irmãs do antigo conde ainda ocupam essa casa. Entre essas moças, vamos conhecer Kathleen, uma jovem viúva e tão destinada quanto Devon. A atração entre os dois é maravilhosa e extremamente encantadora.

5- O VISCONDE QUE ME AMAVA, JULIA QUINN

Bridgerton é uma adaptação baseada em uma série de livros e uma ótima indicação. É o segundo livro da série que será a história baseada para a próxima temporada, que já é tão aguardada.

Favorito da maioria dos fãs, nessa obra, conhecemos e acompanhamos Anthony, o irmão mais velho da família que até então não pretendia se casar, mas, de uma hora para outra, tudo isso muda e então veremos nosso libertino favorito buscar uma futura esposa. Nessa história, conheceremos o significado da abelha para os fãs e até o motivo para o inseto na abertura da série e também em várias cenas da primeira temporada.

É um ótimo livro para matar a saudade dessa família incrível e também já saber as cenas divertidas e a protagonista maravilhosa que iremos conhecer, esperamos que logo.v