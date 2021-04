Confira os filmes do Oscar 2021 disponíveis nas plataformas digitais

Os filmes indicados ao Oscar 2021 já foram divulgados pela Academia Artes e Ciências Cinematográficas dos EUA e a maioria deles está disponível online para a satisfação de quem costuma assistir plataformas digitais.

Com as salas de cinema fechadas temporariamente, devido à pandemia do novo coronavírus, os filmes que participam do maior prêmio mundial do cinema poderão ser conferidos por aqui nas plataformas de streaming Netflix, Amazon Prime Video, Globoplay, Telecine e Apple TV+.

A cerimônia do Oscar será presencial, no dia 25 de abril de 2021, com transmissão feita a partir de vários locais diferentes.

Confira quais filmes indicados estão disponíveis para assistir em cada uma das plataformas digitais e os respectivos prêmios que estão concorrendo.

NETFLIX | OSCAR 2021

Os 7 de Chicago | Melhor Filme

| Melhor Filme Mank | Melhor Filme

| Melhor Filme Era uma vez um Sonho | Melhor Atriz Coadjuvante

| Melhor Atriz Coadjuvante A Voz Suprema do Blues | Melhor Atriz

| Melhor Atriz Relatos do Mundo | Melhor Fotografia

| Melhor Fotografia Pieces of a Woman | Melhor Atriz

| Melhor Atriz O Tigre Branco | Melhor Roteiro Adaptado

| Melhor Roteiro Adaptado Professor Polvo | Melhor Documentário

| Melhor Documentário Destacamento Blood | Melhor Trilha Sonora Original

| Melhor Trilha Sonora Original If Anything Happens I love You | Melhor Curta de Animação

| Melhor Curta de Animação A Caminho da Lua | Melhor Animação

| Melhor Animação Shaun, o Carneiro: O Filme – A fazenda contra-ataca | Melhor Animação

| Melhor Animação Crip Camp | Melhor Documentário

| Melhor Documentário Festival Eurovision da Canção: A saga de Sigrit e Lars | Melhor Canção Original

| Melhor Canção Original Rosa e Momo | Melhor Canção Original

| Melhor Canção Original O céu da meia-noite | Melhores Efeitos Visuais

| Melhores Efeitos Visuais Disney Plus | Oscar 2021

| Oscar 2021 O Grande Ivan | Melhores Efeitos Visuais

| Melhores Efeitos Visuais Mulan | Melhores Efeitos Visuais e Melhor Figurino

| Melhores Efeitos Visuais e Melhor Figurino Soul | Melhor Animação

| Melhor Animação Dois Irmãos: Uma jornada fantástica | Melhor Animação

GLOBOPLAY | OSCAR 2021

O Agente Duplo | Melhor Documentário

APPLE TV | OSCAR 2021

Greyhound: Na mira do inimigo | Melhor Mixagem de Som

TELECINE | OSCAR 2021

Emma | Melhor Figurino