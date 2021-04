Conselheiro “condena” politização na pandemia e elogia projeto de Wellington

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Antonio Joaquim classificou como “fantástico” o projeto de autoria do senador Wellington Fagundes (PR), que autoriza a produção de vacinas contra a covid-19 em laboratórios veterinários.

O texto foi aprovado no Senado, por unanimidade, na última terça-feira (27). O projeto vai agora para votação na Câmara dos Deputados

“Quero cumprimentar o senador Wellington Fagundes, o orgulho que ele nos causou ontem, ao ter seu projeto aprovado no Senado. Isso que o Senado tem que fazer, é uma coisa fantástica”, disse Joaquim.

“Já vi declaração de três fábricas de que poderiam produzir mais de 200 milhões de vacinas em 120 dias. Isso que tem que ser feito neste momento”, emendou o conselheiro.

As declarações foram dadas em meio a críticas feitas por ele contra aqueles que politizam as discussões em meio à pandemia causada pelo coronavírus.