Corpo de adolescente é encontrado enterrado e padrasto é preso

O corpo do adolescente Kauã Vinícius foi encontrado nessa quarta-feira (7) enterrado em uma área de zona rural, cerca de 15 km de distância da cidade de Paranatinga (MT), saída da bica d’água, sentido Nova Mutum (MT). O desaparecimento foi registrado no dia 01 de abril de 2021. O principal suspeito do crime é o padrasto da vítima que foi preso pela Polícia Civil (PC) e deve responder por homicídio e ocultação de cadáver.

As investigações da Polícia Civil (PC) apontam que o padrasto conduziu a vítima até o determinado local, e efetuou disparos de arma de fogo contra o garoto. Após atirar o suspeito enterrou o corpo em local de mata.

A PC relatou que as dificuldades nas investigações surgiam pois a todo momento eram aventadas hipóteses de que o garoto poderia ter sido sequestrado pelos integrantes do comando vermelho ou outra organização criminosa.

Ainda conforme informações da PC, ao longo da semana, inclusive, uma quadrilha de estelionatários entrou em contato com a família da vítima, alegando que o adolescente estava com eles e que seria necessário depositar o valor de R$ 2.000,00 para que ele fosse libertado.

Para comprovar o sequestro, a quadrilha apresentou uma foto falsa, com as mesmas características da vítima, aumentando ainda mais a confusão quanto a autoria delitiva.