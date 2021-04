Relator da Comissão de Covid-19 vai falar sobre vacinas e pandemia

O relator da Comissão Temporária de Covid-19 do Senado Federal, senador Wellington Fagundes (PL/MT) será o entrevistado de hoje na live do portal AGORAMT. Ele vai falar sobre o andamento da proposta que prevê o uso de laboratórios de saúde animal para produzir vacinas contra a Covid-19 e também de outras ações relacionadas ao enfrentamento da pandemia.

Ao lado dos senadores Confúcio Moura (MDB/RO), que preside a comissão, e do vice presidente, senador Styvenson Valentim (PODEMOS/RN), Wellington Fagundes tem coordenado reuniões e audiências públicas visando levantar problemas e soluções para a Covid-19 em todo o país.

Desde que foi instalada, no último dia 03 de março, a Comissão conseguiu avanços importantes como a retomada do diálogo com governadores e prefeitos, a agilização da aquisição e distribuição de insumos hospitalares e também a criação do Comitê Nacional de Gestão da Crise – coordenado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em comum acordo com o Poder Executivo.

Atualmente a Comissão tem se empenhando de forma especial na busca de soluções para o colapso na rede hospitalar, com destaque para o suporte aos pacientes que precisam de tratamento intensivo em UTIs.

Outra frente envolve a garantia de um volume maior de vacinas para agilizar a imunização dos brasileiros. Nesse contexto merece destaque as negociações com as empresas e países que detém as tecnologias para a fabricação de vacinas e também a proposta apresentada pelo senador Wellington Fagundes para que os laboratórios de saúde animal sejam adequados e autorizados a produzir vacinas contra a Covid-19.

Na live de hoje o senador deve falar também sobre as ações visando amparar trabalhadores e empresas que tiveram suas atividades comprometidas por causa da pandemia.

A live começa às 17 horas (horário de Mato Grosso) e pode ser acompanhada na página do portal AGORAMT no Facebook.