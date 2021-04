CPI da Covid-19 | Entendendo Direito

Bom dia, boa tarde, boa noite, e boa madrugada para vocês, nossos leitores queridos. Espero que estejam bem e que Deus continue sendo misericordioso com vocês.

Nas últimas horas vocês devem ter ouvido falar que o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou ao Senado Federal que abrisse uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre os possíveis erros do governo federal no enfrentamento ao COVID 19.

Quem tem mais de 40 anos sabe bem o que é uma CPI, porque acompanhou a CPI que investigou e foi o passo inicial para a derrubada do presidente Collor, no século passado, na década de 90.

Então para vocês relembrarem e entenderem sem palavras difíceis ou complicações falaremos rapidamente sobre o STF , porque ele ficou tão poderoso a ponto de mandar até mesmo no Senado , e o que é uma CPI, para que serve e como funciona.

Vamos começar pelo STF, que ordenou que o Senado instalasse essa CPI, o STF é uma corte constitucional, julga se algo está ou não de acordo com a constituição, todos devem obedecer a constituição. Normalmente as cortes constitucionais não são tão poderosas porque eles não têm nem a bolsa ( poder do dinheiro), nem a espada ( poder das armas), e seriam escravos da constituição.

Com o neoconstitucionalismo que surgiu depois da segunda guerra mundial, as constituições seriam desenhadas para se evitar que surgisse um novo líder, que mesmo que eleito, e sendo muito popular , pudesse levar um país a ruina por guerra ou outro expediente. Para isso a constituição deveria tratar de muitos assuntos, para que esse líder sempre fosse corrigido pela corte constitucional se desobedecesse a constituição.

Com o Tempo o STF passou a cuidar dos atos de todos os poderes , impedindo que esses poderes se afastassem da constituição, a crítica é que o STF, passou a interpretar a constituição como bem entendesse, se tornando ele o líder inconstitucional que jurou combater.

Pois bem, então agora vamos a CPI: É um instrumento que o Legislativo, um dos três poderes da republica (Executivo, legislativo e Judiciário) , tem para fazer um dos seus principais trabalhos que é fiscalizar o Executivo, tendo acesso a máquina burocrática e compreendendo seu funcionamento.

Uma CPI tem poderes próprios de autoridades judiciais, ou seja, tem poderes quase igual a de juiz, podendo inclusive afastar sigilo telefônico e bancário dos investigados.

Ela pode ser aberta tanto no senado, quanto na assembleia dos deputados, ou podem ser abertas conjuntamente, aí recebendo o nome de Comissão Mista Parlamentar de Inquérito (CPMI). Para instalação basta que um para cada três membros do legislativo assinem seu requerimento, estando o presidente do senado ou câmara obrigado a instala-la.

A previsão legal para instalação da CPI é constitucional, estando prevista no Artigo 58 § 3 que diz:

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

