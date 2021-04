Cuiabá muda sistema de agendamento de vacina contra Covid

A prefeitura de Cuiabá alterou, nesta terça-feira (6), o sistema de agendamento da campanha de vacinação contra a Covid-19. A partir de agora, aqueles que compõem os grupos prioritários e que se cadastrarem no site receberão, de forma automática, a data e horário de imunização.

Anteriormente, esse processo era feito em duas etapas: a pessoa fazia o cadastro e, na sequência, o usuário precisava voltar a acessar o site da vacinação – a partir das 13h – para tentar conseguir uma vaga na agenda.

Segundo o Município, com esse novo sistema, as pessoas que já têm os dados cadastrados entram em uma “fila de espera virtual” e o agendamento é gerado automaticamente de acordo com a ordem cronológica de cadastro no site e com a quantidade de vagas disponibilizadas por dia.

“Nesta semana estamos disponibilizando por dia 1000 vagas para idosos de 70 a 74 anos, 300 para trabalhadores da saúde, 100 vagas para idosos de 75 a 79 anos e mais 100 vagas para idosos acima de 80 anos”, explicou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica Valéria de Oliveira.

De acordo com o prefeito Emanuel Pinheiro (MDB), a mudança foi necessária, especialmente porque, a partir do momento em que a faixa etária dos grupos de imunização vai caindo, um número maior de pessoas busca os agendamentos.

“Nossa equipe da Secretaria de Saúde está trabalhando dia e noite para aprimorar a campanha de vacinação. Cada vez que diminui a faixa etária dos grupos, é um número muito maior de pessoas contempladas. Sabemos da ansiedade da população em ser vacinada e isso gera um número de acessos enormes no site ao mesmo tempo”, explicou.

Após o cadastro, para saber o dia e horário do agendamento, o usuário deve seguir os seguintes passos:

-Entre no site www.cuiaba.mt.gov.br e clique no banner do “Vacina Cuiabá”;

-Clique em PRÉ CADASTRO;

-Clique em CONSULTAR CADASTRO;

-Preencha com o número do CPF e clique em CONSULTAR CADASTRO;

-No fim da página, aparecerá a data e o horário do agendamento. Clique no desenho da impressora para gerar o QR Code. Imprima ou tire um print do QR Code para levar no dia que for se vacinar.

-Caso a pessoa tenha feito o cadastro no site, mas ainda não apareceu seu agendamento, ela será agendada nos próximos dias, sempre seguindo por ordem cronológica de cadastro.