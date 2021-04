Município diz aguardar decisão do Estado para definir fim de restrições ao comércio

O protesto de comerciantes e comerciários contra o fechamento de lojas em Rondonópolis-MT ganhou o apoio de vários vereadores e de representantes da Prefeitura Municipal. Em declarações ao portal AGORA MT e à TV Cidade Record, Marildes Ferreira (PSB), Adonias Fernandes (MDB) e Reginaldo Santos (SD) disseram que o manifesto tem apoio da Câmara Municipal e que as autoridades municipais estão fazendo todo o esforço para normalizar a situação.

“Ontem [12] a Câmara Municipal enviou uma comissão para protocolar na Vigilância Sanitária e na Secretaria de Saúde do Estado os documentos comprovando que o município está apto a obter uma classificação de risco menor. Estamos aguardando a resposta, que deve sair hoje ou amanhã”, disse o vereador Adonias Fernandes.

Marildes Ferreira, presidente da Comissão de Legislativa de Saúde, disse que a expectativa é otimista. “Quando saiu o último decreto tínhamos 100% dos leitos de UTI ocupados, hoje a taxa é de 68% e temos oito leitos disponíveis. Levamos para o governo do Estado toda a documentação comprovando que a cidade se encontra numa situação melhor e pode ser classificada até como nível de risco moderado”, disse.

FIM DAS RESTRIÇÕES

Atualmente Rondonópolis está na lista das cidades com ‘Risco Muito Alto’, o mais elevado e o que exige também maiores restrições. Se o nível de risco for reduzido, para ‘Alto ou Moderado’, a prefeitura promete editar rapidamente um novo decreto suspendendo as restrições em vigor.

“Assim que sair a publicação do Governo do Estado o município chamará o Comitê de crise para fazer as adequações. Esse é um momento que precisamos de muito equilíbrio e da compreensão de todos”, disse o líder do prefeito na Câmara, Reginaldo Santos.

“Os comerciantes e os comerciários são gerados de renda e emprego e têm nosso apoio. Estamos ciente da gravidade do problema e sabemos que temos de cuidar da Saúde, do enfrentamento à pandemia, sem esquecer da saúde financeira dos nossos empresários e trabalhadores”, destacou Reginaldo.

Ouvidos pela TV Cidade Record, os secretários municipais de Saúde e Comunicação confirmaram que a prefeitura pretende agilizar a edição de um novo decreto assim que houver mudanças na classificação do nível de risco pelo governo do Estado.

Veja abaixo a entrevista concedida ao portal AGORA MT por um dos líderes do manifesto realizado pelos comerciantes.