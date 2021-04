Vacinação será retomada na terça em Rondonópolis, público alvo não foi definido

A Secretaria Municipal de Saúde deve definir na segunda-feira (26) como será a retomada da campanha de vacinação contra a Covid-19. O trabalho foi suspenso ontem (23) devido à falta de vacinas e o município decidiu aguardar a chegada do novo lote para decidir a estratégia. A decisão levará em conta o volume de doses repassadas e também as orientações do Ministério da Saúde.

Conforme os planos nacional e municipal de imunização (veja abaixo) a próxima fase deverá contemplar as pessoas que têm comorbidades (outras doenças), mas a secretaria não descarta a possibilidade de iniciar a vacinação das pessoas na faixa etária de 59 anos. Essa possibilidade chegou a ser anunciada pelo prefeito José Carlos do Pátio na última quinta-feira, porém a decisão final será das equipes técnicas.

“A tendência é retomar a campanha com a faixa etária de 59 anos, até porque quando joga o critério de idade automaticamente atingimos também muitas pessoas que têm comorbidades. Estamos estudando bem e na segunda-feira teremos uma definição’, disse o coordenador do setor de Saúde Coletiva do município, Paulo Padin.

Conforme Padin, a informação é que os lotes que chegarão nesta segunda-feira terão doses das vacinas Coronavac e AstraZeneca. O volume de doses não foi informado, mas o município anunciou que as vacinas serão ofertadas em locais diferentes para evitar confusão entre as marcas.

Outra decisão já tomada é a transferência da equipe de vacinação que atuava na quadra de esportes do Monte Líbano para o Centro Cultural José Sobrinho, que fica na mesma região.

“Tivemos problemas de vandalismo na quadra do Monte Líbano e acho que a mudança será positiva. O Centro Cultural José Sobrinho tem uma estrutura melhor, que permitirá mais segurança à equipe e mais conforto à população”, disse Padin.

Além desse local, as vacinas também serão ofertadas na Escola Pindorama, no PSF do Pedra Noventa e em sistema de ‘drive-thru’ no estacionamento do estádio Luthero Lopes.

Conforme o último levantamento divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, Rondonópolis já vacinou 41.079 pesoas – sendo 31.007 com a primeira dose e 10.072 também com a segunda dose.

INFLUENZA

Além de dar continuidade da vacinação contra a Covid-19, as equipes do município também vão prosseguir com a campanha de vacinação contra o vírus Influenza, que causa a gripe comum. Estas vacinas são ofertadas em 30 unidades de saúde – todas elas sem ligação com a campanha da Covid-19, para evitar aglomerações e também troca de imunizantes.

O público alvo da campanha contra a Influenza são as crianças com idades entre 6 meses e seis anos, as gestantes, puérperas, os povos indígenas e também os trabalhadores da Saúde das redes pública e privada.