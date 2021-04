Delegado-geral da PJC diz que investigações “estão no forno para 2021”

O delegado-geral da Polícia Judiciária Civil em Mato Grosso, Mario Dermeval Resende, afirmou que investigações que tratam de esquemas de corrupção relativos à pandemia no Estado “estão no forno” e devem ser deflagradas ao longo deste ano.

Segundo ele, as apurações vêm sendo conduzidas pela Delegacia de Combate à Corrupção (Deccor). Criada em 2019, a unidade atua com foco em investigações de crimes contra a administração pública que envolvam desvios do erário.

“Esse ano temos muita coisa no ‘forno’ e muita coisa boa por acontecer. Já existem diversas investigações que acabaram detectando irregularidades. No decorrer de 2021, elas apresentarão seus resultados”, disse o delegado.

“Mas que fique claro, enquanto os gestores públicos forem homens corretos, as gestões forem cristalinas e pautadas única e exclusivamente em atender o interesse público, não há porque a Deccor agir em relação a essas administrações”, acrescentou.

O delegado afirmou não ser possível dar detalhes das apurações em andamento, sob pena de comprometer as investigações.

Ainda conforme Dermeval, apesar do oportunismo revelado por alguns gestores no trato do dinheiro público em meio à pandemia, todas as investigações estão sendo feitas sem “pirotecnia”.

Ainda assim, o delegado garantiu que os gestores que forem flagrados em atos de corrupção sentirão a “mão pesadíssima do Estado”.