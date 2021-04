Após denúncia de ameaça, Polícia apreende espingarda

A Polícia Militar (PM) apreendeu uma espingarda escondida em uma residência no Bairro Vila Salmen II, na noite deste sábado (10), em Rondonópolis (MT). Um homem foi detido e deve responder por ameaça e posse ou porte ilegal de arma de fogo.

A guarnição recebeu uma denúncia informando que após uma discussão, um indivíduo estava em posse de uma arma de fogo andando pela Rua, a procura de uma pessoa.

Ao chegar no local, a PM encontrou o suspeito e durante busca pessoal não foi localizada a arma de fogo, mas as pessoas presentes no local informaram que o suspeito havia escondido a arma nos fundos de sua residência.

Durante busca pelo quintal, foi localizada a espingarda gauge 12 escondida atrás de um pedaço de tábua.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis.

O caso consta no Boletim de Ocorrência (BO) n° 2021.89197.