Deputada cita dificuldades, mas vê planejamento “pífio” em Cuiabá

Considerando as pessoas que receberam a primeira dose da vacina, apenas 5,60% da população do Estado foi vacinada. Mato Grosso aparece a frente apenas do Acre, que vacinou, na primeira dose, 5,56% de sua população.

Na avaliação da parlamentar, há situações como a de Cuiabá-MT em que os números insatisfatórios seriam fruto de equívocos na logística de vacinação.

“Cuiabá está claro, evidente que a dificuldade de logística e o planejamento da prefeitura foi um fiasco. Temos um único local de vacinação, enquanto Campo Grande tem 67 postos”, comparou ela.

“Agora, temos municípios que têm 15% de vacinas recebidas aplicadas. Então, temos que encontrar qual a dificuldade. Isso são números preocupantes”, emendou Janaina.

Ela defendeu que o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, abra um diálogo com os municípios e seus gestores da área da Saúde, para entender quais são as dificuldades nesse momento.

“Vi alguns estados em que o governo está criando subsídios nessa vacinação, quando os municípios estão em dificuldade, funcionaria como uma espécie de tutor”, disse.

“Em Primavera do Leste, por exemplo, as secretarias que não estavam funcionando, estão todas ajudando na vacinação. Seja organizando fila, buscando insumos, todos estão contribuindo. Em muitos casos, a receita é simples, fácil de ser aplicada e podemos fazê-las nos municípios que estão em dificuldades”, concluiu.