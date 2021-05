Deputado Claudinei critica atuação do STF para investigar o Governo Federal

O deputado estadual Delegado Claudinei (PSL), durante sessão plenária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), na última quarta-feira (28), indagou sobre os posicionamentos feitos pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), principalmente com a CPI Covid-19 para investigar a atuação do governo federal. Só que ele não compreendeu o motivo de dez pedidos de impeachment contra integrantes dessa Corte não terem sido acatados pelo Senado Federal para a apurar as procedências e todos os processos contra o ex-presidente Luís Inácio da Silva terem sido anulados.

O parlamentar expôs que a relatoria da CPI Covid-19 ficou sob o comando do senador Renan Calheiros (MDB-AL), que é um político com um amplo histórico de corrupção. “Isso é mais um tapa na cara da sociedade brasileira. É como se dissesse que a população brasileira é palhaça. Vamos colocar um relator na CPI para investigar o governo federal, os recursos que foram para os estados e municípios na mão de um indivíduo que tem 43 processos e seis inquéritos contra ele. É um dos parlamentares mais ficha suja no Congresso Nacional”, revolta.

Investigação

Logo, Claudinei expressou que gostaria de perguntar ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM), quais os motivos de não investigar os dez pedidos de impeachment contra os ministros do STF. “Isso parece piada no Brasil, mas é a verdade, isso acontece. Por que não observam o artigo de n.° 52 e inciso 2° da Constituição Federal que cabe ao Senado Federal investigar as condutas dos ministros do STF. Sabe por quê? A sociedade quer saber e tem dúvidas nas decisões absurdas ou estranhas que acontecem e ficam sem entender. É preciso que estes pedidos sejam apurados, e se agiram de acordo com a lei ou não. Se teve benefício ou não. Se os ministros foram colocados lá dentro pelo partido do ex-presidente Lula, se agiram de forma imparcial”, salienta.

Lava Jato

No dia 15 de abril, a maioria dos ministros do STF alegaram que os quatro processos criminais da Operação Lava Jato que tramitavam contra o ex-presidente Lula, na 13ª Vara Federal de Curitiba, terão que ser refeitos. Com a decisão da Corte, o petista passou a ter os direitos políticos garantidos, o que favorecerá para que concorra as eleições de 2022.

“O que levou um ex-presidente da República ser condenado por corrupção e lavagem de dinheiro e, hoje, teve seu processo anulado pelo STF, nas vésperas de uma eleição de 2022. Ele foi condenado em 1° e 2° instância, em Curitiba. Agora, foi tudo anulado. As provas da operação Lava Jato foram jogadas no lixo. O entendimento do STF foi porque houve um erro dele ser julgado em Curitiba e tinha que ter sido julgado no Distrito Federal”, indigna o parlamentar.

Carreta – Na oportunidade, o deputado comentou sobre a manifestação de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, neste sábado, 1° de maio, em várias cidades do Brasil. “Mais uma carreata de apoio ao nosso presidente Bolsonaro. Vamos fortalecer e apoiá-lo. Estarei na concentração do Cais de Rondonópolis, às 15h. Desde o início de sua gestão, como líder maior, vem enfrentando muitas barreiras. Mas, está aí firme, antes de ser eleito, recebeu uma facada e continua firme, vencendo todas as barreiras. Felizmente, a maioria da população está ao lado dele e é por isso que, agora, teremos mais essa movimentação em apoio a ele”, conclui o parlamentar.