Deputado cobra medidas para evitar desabastecimento de UTIs no Estado

O deputado estadual Lúdio Cabral (PT) cobrou medidas para evitar o desabastecimento de medicamentos e insumos para intubação nos hospitais de referência no combate à Covid-19 em Mato Grosso. Ele encaminhou representação ao procurador-geral de Justiça, José Antônio Borges, pedindo que o governo do Estado e os municípios sejam notificados a adotar as medidas necessárias para garantir o funcionamento das unidades sem prejuízo aos pacientes.

“A falta de medicamentos para intubar compromete a ventilação mecânica e a estabilização desses pacientes. A pessoa precisa de sedação para ser intubada e mantida em ventilação mecânica com estabilidade. A falta desses medicamentos é como submeter o paciente a tortura”, explicou Lúdio, que é médico sanitarista.

O deputado alerta que a falta dos medicamentos agrava o cenário de colapso do sistema de saúde em Mato Grosso, que ainda tem fila de espera por leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e registrou nas últimas semanas um aumento expressivo de contaminações e mortes.

Mato Grosso tem hoje uma média 2 mil casos novos registrados diariamente E mais de 800 pessoas estão internadas em UTI.

“Como se não bastasse este cenário caótico, tenho recebido informações diárias de hospitais mato-grossenses com risco de desabastecimento de sedativos e bloqueadores neuromusculares. Esses medicamentos são essenciais para intubar os pacientes com quadro mais grave de covid-19, além de pessoas com outras doenças que também dependem de intubação”, afirmou Lúdio.

Além do abastecimento regular e gratuito dos medicamentos para intubação e oxigenoterapia, Lúdio requereu que o Ministério Público Estadual (MPE) cobre do Estado e dos municípios o monitoramento contínuo dos estoques de equipamentos, produtos, medicamentos e insumos necessários ao combate da covid-19.

O parlamentar recomenda que o Poder Público antecipe a compra dos equipamentos, remédios e insumos à partir da análise dos dados referentes ao consumo diário dos itens críticos. Ele sugere que o planejamento seja elaborado utilizando os dados fornecidos pela vigilância epidemiológica com o monitoramento do avanço dos casos de covid-19.